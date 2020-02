Обзор, настройка и тест MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)

Компания MikroTik представила новое поколение устройств на базе Qualcomm IPQ-4018 CPU 4x ARM 32bit Cortex A7

Линейка включает в себя следующие устройства: cAP ac, SXTsq 5 ac, DISC Lite5 ac, LDF 5 ac, hAP ac²

И Qualcomm IPQ-4019 - wAP 60G AP, wAP 60G AP

IPC4018 первая в отрасли полностью интегрированная система интеллектуальных шлюзов на плате (SoC), включающую следующее поколение Qualcomm® Internet Processor (IPQ), Qualcomm® VIVE ™ с Qualcomm® MU | EFX MU-MIMO, встроенный Gigabit Ethernet, Qualcomm® StreamBoost ™, с поддержкой двухканальной одновременной передачи (DBS) и транзитной передачи LTE.

Особенности продукта включают четыре ARM-ядра Cortex-A7 (638 МГц), DDR3L-1333 + DBDC 2-stream 802.11ac Wave 2 MU-MIMO Wi-Fi + 5-портовый коммутатор Gigabit Ethernet и два интерфейса xGMII. Для разгрузки основного CPU есть два отдельных сопроцессора для модулей Wi-Fi, аппаратное ускорение NAT, а также элементы ARM TrustZone: криптодвижок, безопасная загрузка ОС

IPQ-4018 объединяет две радиомодуля 2x2, обеспечивающие максимальную скорость PHY до 1,73 Гбит/с, четырехядерный процессор ARM и коммутатор Gigabit Ethernet в одном чипе. IPQ-4018 является первым в отрасли полностью интегрированным решением Wave 2 MU-MIMO Wi-Fi. Это недорогое и экономичное решение, которое позволяет производителям оригинального оборудования (OEM) использовать преимущества 11ac для основных сегментов. Кроме того, IPQ-4018 имеет гибкость при настройке своих радиоинтерфейсов для традиционной двухдиапазонной одновременной работы 2,4 ГГц и 5 ГГц или для двух диапазонов 5 ГГц

IPQ4018 спецификация чипсета

Wi-Fi Wi-Fi Standards 802.11ac Wave 2, 802.11n, 802.11p Wi-Fi Spectral Bands 2.4 GHz, 5 GHz Peak speed 1.733 Gbps Channel Utilization 20/40/80 MHz, 5/10/20/40 MHz MIMO Configuration 2x2 (2-stream) Wi-Fi Features MU-MIMO, TxBF RF Ethernet 5-port ethernet USB USB Version USB 3.0, USB 2.0 CPU CPU Clock Speed 717MHz CPU Cores Quad-core CPU, 4x ARM Cortex A7 DSP DSP Technology SIMD DSP Process Process Technology 40 nm Security Support Security Features Qualcomm® Trusted Execution Environment, Crypto Engine, Secure Boot Wi-Fi Security WAPI, TKIP, AES-GCMP, AES-CCMP, WEP, WPA, WPS, WPA2, 802.11i security, PRNG Memory RAM 256 MB RAM Memory Type DDR3L Interface Supported Interfaces USB 3.0, UART, USB 2.0, I²S, SPI, I²C, JTAG, Ethernet Package Package Type QFN Package Size 14 x 14 mm

Спецификации

И так рассмотрим, что же из этого огромного выбора оставила нам компания MikroTik

Процессор - Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4018 CPU core count 4 CPU подняли частоту до 716 MHz

Память - Size of RAM 128 MB Storage size 16 MB

Питание - максимальное энергопотребление 13W, единственный вариант питания устройства по PoE -802.3af/at PoE, out Passive PoE up to 57В, PoE in теперь уже стандартный вольтаж 17-57В (вместо 18-30В)

Беспроводной интерфейс cAP ac - RBcAPGi-5acD2nD

! В отличие от hAP ac² который распологает лишь двумя совмещенными антеннами (2.4/5G), у cAP ac - 4 антенны.

! К большому сожалению на данный момент MU-MIMO, TxBF не реализовано на уровне драйвера.

! Не смотря на то что на уровне драйверов реализованна полоса 160МГц выбрать ее программно не представляется возможным на данный момент.

IPQ-4018 - 2.4 GHz number of chains 2, 802.11b/g/n, Antenna gain 2 dBi

IPQ-4018 - 5 GHz number of chains 2, 802.11a/n/ac, Antenna gain 2.5 dBi

Ethernet - 2x10/100/1000 Ethernet ports

Wireless specifications

2.4 GHz Transmit (dBm) Receive Sensitivity 1MBit/s 26 -100 11MBit/s 26 -94 6MBit/s 26 -96 54MBit/s 23 -78 MCS0 26 -96 MCS7 22 -73

5 GHz Transmit (dBm) Receive Sensitivity 6MBit/s 26 -96 54MBit/s 21 -80 MCS0 26 -96 MCS7 20 -75 MCS9 18 -70

Hardware acceleration

Hardware acceleration allows to do faster encryption process by using built-in encryption engine inside CPU.

* supported only 128 bit and 256 bit key sizes

** only manufactured since 2016, serial numbers that begin with number 5 and 7

*** AES-CBC and AES-CTR only encryption is accelerated, hashing done in software

Внешний вид

Устройство имеет корпус из светло кремового матового пластика, имеющий круглую форму диаметром 13.6 сантиметров и высотой 3 сантиметра. Присутствуют отверстия для вентиляции на круглом штатном корпусе, а так же кнопка круглой формы по центру.

Присутствуют 7 индикаторов режимов работы точки доступа расположенные на верхней крышке. Два гигабитных разъема для подключения сетевого кабеля и две скрытые кнопкаи сброса/перезагрузки и выбора режимов находятся в нише на дне корпуса.

Плюсом является то, что устройство умеет получать питание только через сетевой кабель по технологии PoE (12 - 57 В, 13 W) на одном порту и при необходимости отдавать питание на втором порту.

Тест производительности LAN интерфейсов

Производитель заявляет следующие полученные им результаты тестирования производительности

устройство тестировалось на актуальной версии RouterOS RouterOS 6.42rc39 (Release candidate) firmware 6.42rc39, ввиду не корректной работы wifi на RouterOS 6.41.2 (Current) firmware 6.41.2

Ethernet test results

RBcAPGi-5acD2nD IPQ-4018 1G all port test Mode Configuration 1518 byte 512 byte 64 byte kpps Mbps kpps Mbps kpps Mbps Bridging none (fast path) 162.5 1973.4 469.9 1924.7 1484.8 760.2 Bridging 25 bridge filter rules 162.1 1968.5 352.9 1445.5 359.2 183.9 Routing none (fast path) 162.5 1973.4 469.9 1924.7 1488 761.9 Routing 25 simple queues 162.5 1973.4 469.9 1924.7 506.3 259.2 Routing 25 ip filter rules 162.2 1969.8 240.8 986.3 242.9 124.4

Проверим Bridging c помощью программного продукта IxChariot

Throughput

Group/ Pair Average (Mbps) Minimum (Mbps) Maximum (Mbps) Throughput 95% Confidence Interval Measured Time (secs) Relative Precision All Pairs 1 346,845 176,991 941,177 Pair 1 718,313 291,971 941,177 7,086 55,686 0,986 Pair 2 635,845 176,991 701,754 11,661 55,611 1,834 Totals: 1 346,845 176,991 941,177

Transaction Rate

Group/ Pair Transaction Rate Average Transaction Rate Minimum Transaction Rate Maximum Transaction Rate 95% Confidence Interval Measured Time (secs) Relative Precision All Pairs 16,927 2,212 11,765 Pair 1 8,979 3,650 11,765 0,089 55,686 0,986 Pair 2 7,948 2,212 8,772 0,146 55,611 1,834 Totals: 16,927 2,212 11,765

Response Time

Group/ Pair Response Time Average Response Time Minimum Response Time Maximum Response Time 95% Confidence Interval Measured Time (secs) Relative Precision All Pairs 0,119 0,085 0,452 Pair 1 0,111 0,085 0,274 0,001 55,686 0,986 Pair 2 0,126 0,114 0,452 0,002 55,611 1,834 Totals: 0,119 0,085 0,452

Производительность с шифрованием мы проверим позднее и добавим результаты

IPsec test results

RBcAPGi-5acD2nD IPQ-4018 IPsec throughput Mode Configuration 1400 byte 512 byte 64 byte kpps Mbps kpps Mbps kpps Mbps Single tunnel AES-128-CBC + SHA1 37.9 424.5 59 241.7 61.6 31.5 256 tunnels AES-128-CBC + SHA1 36 403.2 38.5 157.7 39.8 20.4 256 tunnels AES-128-CBC + SHA256 36 403.2 38.5 157.7 39.8 20.4 256 tunnels AES-256-CBC + SHA1 34.4 385.3 37.9 155.2 39.8 20.4 256 tunnels AES-256-CBC + SHA256 34.4 385.3 37.9 155.2 39.8 20.4

Беспроводной интерфейс WLAN сравним с Unifi AP-AC-PRO

! Тестировать будем точку с одним клиентом на максимальную скорость в диапазоне 5G, к сожалению на данный момент мы не распологаем клиентскими устройствами с поддержкой MU-MIMO в большем количестве, тестировать скорость с устройства IPQ-4018 на IPQ-4018, и скорость передачи в дипазоне 2.4G, никакого практического интереса не представляет

Исходные данные:

устройство cAP ac тестировалось на актуальной версии RouterOS RouterOS 6.42rc39 (Release candidate) firmware 6.42rc39 (MU-MIMO, TxBF не реализовано на уровне драйвера)

устройство UniFi AP-AC-Pro тестировалось на актуальной версии Unifi контроллера 5.6.30 firmware 3.9.19.8123

клиентское устройство с Realtek RTL8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter (802.11ac 2x2, Wave-2 compatible with MU-MIMO)

сэмулировали сценарий 8 потоков на загрузку, результат не особо отличается от такового с одним потоком, но можно сказать что каждый клиент получает 20-30мбит, с адекватной задержкой

Uplink 5G

Throughput

Group/ Pair Average (Mbps) Minimum (Mbps) Maximum (Mbps) Throughput 95% Confidence Interval Measured Time (secs) Relative Precision cap ac 6.42.39 up 5g.tst 283,734 164,609 343,348 2,581 140,977 0,910 unifi ac pro uplink 5g.tst 358,545 283,688 386,473 1,117 111,562 0,312





Transaction Rate

Group/ Pair Transaction Rate Average Transaction Rate Minimum Transaction Rate Maximum Transaction Rate 95% Confidence Interval Measured Time (secs) Relative Precision cap ac 6.42.39 up 5g.tst 3,547 2,058 4,292 0,032 140,977 0,910 unifi ac pro uplink 5g.tst 4,482 3,546 4,831 0,014 111,562 0,312





RSSI

Group/ Pair RSSI E1 Average RSSI E1 Minimum RSSI E1 Maximum RSSI E2 Average RSSI E2 Minimum RSSI E2 Maximum Number Unique AP cap ac 6.42.39 up 5g.tst -50 -50 -50 n/a n/a n/a 1 unifi ac pro uplink 5g.tst -50 -50 -50 n/a n/a n/a 1





Response Time

Group/ Pair Response Time Average Response Time Minimum Response Time Maximum Response Time 95% Confidence Interval Measured Time (secs) Relative Precision cap ac 6.42.39 up 5g.tst 0,282 0,233 0,486 0,003 140,977 0,910 unifi ac pro uplink 5g.tst 0,223 0,207 0,282 0,001 111,562 0,312





Downlink 5G

Throughput

Group/ Pair Average (Mbps) Minimum (Mbps) Maximum (Mbps) Throughput 95% Confidence Interval Measured Time (secs) Relative Precision cap ac 6.42.39 down 5g.tst 223,696 165,631 256,410 1,374 178,814 0,614 unifi ac pro down 5g.tst 276,556 194,175 327,869 1,855 144,636 0,671





Transaction Rate

Group/ Pair Transaction Rate Average Transaction Rate Minimum Transaction Rate Maximum Transaction Rate 95% Confidence Interval Measured Time (secs) Relative Precision cap ac 6.42.39 down 5g.tst 2,796 2,070 3,205 0,017 178,814 0,614 unifi ac pro down 5g.tst 3,457 2,427 4,098 0,023 144,636 0,671





Response Time

Group/ Pair Response Time Average Response Time Minimum Response Time Maximum Response Time 95% Confidence Interval Measured Time (secs) Relative Precision Pair 1cap ac 6.42.39 down 5g.tst 0,358 0,312 0,483 0,002 178,814 0,614 Pair 1unifi ac pro down 5g.tst 0,289 0,244 0,412 0,002 144,636 0,671





Возможные скорости передачи данных при максимальной модуляции для устройств актуального стандарта 802.11ac Wave 2, учитываем что многие устройства поддерживают модуляцию 1024-QAM при 80 MHz, что выше спецификации 802.11 ac

Пространственных

потоков 20 MHz

256-QAM

(1 ch) 40 MHz

256-QAM

5/6

(2 ch) 80 MHz

256-QAM

(4 ch) 80 MHz

1024-QAM

(4 ch) 160 MHz

256-QAM

(8 ch) 160 MHz

1024-QAM

(8 ch) 1 200 433.3 541 867 1084 2 400 866.7 1084 1733.3 2166 3 289 600 1300 1625 4 800 1733.3 2166 3466.7 4334 8 693 1600 3466.7 4334 6933.3 8668

866.6Mbps-80MHz/2S/SGI - максимум что доступно в текущий момент на устройствах Mikrotik CAP ac и WAP ac,

Воспроизведение видео с DLNA сервера

Важная и актуальная тема на текущий момент в домашних сетях которую нельзя не отметить это просмотр 4K видео c DLNA сервера через беспроводные сети.

Есть несколько моментов и ограничений с которыми придется столкнуться при его реализации:

- на RouterOS 6.41.2 (Current) firmware 6.41.2 стабильной работы не наблюдается

- на RouterOS 6.42rc37-39 (Release candidate) firmware 6.42rc37-39 все исправлено, рекомендуем к установке до начала эксплуатации cAP ac:

*) bridge - added host aging timer for crs3xx and Atheros hw-bridges;

*) bridge - fixed bridge port interface parameter under "/interface bridge host print detail";

*) bridge - fixed false MAC address learning on hAP ac2 and cAP ac devices;

*) wireless - fixed RTS/CTS option for the ARM based wireless devices;

*) wireless - improved compatibility with specific wireless AC standard clients;

*) wireless - improved packet processing on ARM platform devices;

- требования к количеству ошибок и полосе пропускания приведены ниже в таблице

- h264 h 265 кодек который может генерировать реальную полосу порядка 150 Мбит (120GB UHD Blu-ray)

- большинство топовых моделей 4K плееров и 4K UHD телевизор имеют LAN порт 10/100 Мбит/c

- wifi модули 4K UHD телевизоров напротив имеют 80 MHz 256-QAM (4 ch) - 866.6Mbps-80MHz/2S/SGI этого больше чем предостаточно

Требования к пропускной способности видео и скорости передачи данных

Video type Description Rate Packet error rate Jitter Delay Uncompressed 720p (RGB) 1280x720 pixels; 24 bits/pixel, 60 frame/sec 1.3 Gbps 108 5msec 5msec 1080i (RGB) 1920x1080/2 pixels; 24 bits/pixel, 60 frame/sec 1.5 Gbps 108 5 msec 5 msec 1080p (YCrCb) 1920x720 pixels; 24 bits/pixel, 60 frame/sec 1.5 Gbps 108 5 msec 5 msec 1080p (RGB) 1920x720 pixels; 24 bits/pixel, 60 frame/sec 3.0 Gbps 108 5 msec 5 msec Lightly compressed Motion JPEG2000 150 Mbps 107 10 msec 10 msec H.264 70 – 200 Mbps 107

108 20 msec 20 msec Compressed Blu-ray™ 50 Mbps 107 20 msec 20 msec HD MPEG2 20 Mbps 3x107 20 msec 20 msec

Качество воспроизведения 4K видео с DLNA сервера проверяли на встроенном в TV плеере

проигрывались Batman v Superman: Dawn of Justice 126GB UHD HDR BD полоса в среднем 156 Мбит и Mad Max: Fury Road BD UHD HDR 86GB

Нарекания по визуальным артефактам при воспроизведении и задержкам звукового ряда отсутствует, аналогично ситуация выглядит на эталонной на данный момент точке доступа UniFi AP-AC-Pro.

Настройка

Роутер

Точка доступа WiFi

/interface bridge

add fast-forward=no name=bridge1

/interface wireless

set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-XX \

disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge \

ssid="unisi.ru" wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled

wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled

set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX \

disabled=no distance=indoors frequency=auto hide-ssid=yes mode=ap-bridge \

ssid="unisi.ru" wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled

/interface list

add name=WAN

add name=LAN

/interface wireless security-profiles

set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\

dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=\

123

/interface bridge port

add bridge=bridge1 interface=all

/interface wireless access-list

add authentication=no forwarding=no interface=wlan2 signal-range=-120..-70

/ip dhcp-client

add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1

/ip service

set telnet disabled=yes

set ftp disabled=yes

set www disabled=yes

set api disabled=yes

set api-ssl disabled=yes

/system clock

set time-zone-name=Europe/Moscow

/system leds settings

set all-leds-off=after-1h

/system routerboard settings

set silent-boot=no

cAP

Настройки точки доступа - CAP

/system-reset no-defaults=yes

# полностью стираем конфигурацию роутера включая конфигурацию по умолчанию

/system identity set name=AP

# задаем название точки

/interface bridge add fast-forward=no name=bridge1

/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=all

# учитывая изменения настроек bridge в RouterOS v6.40rc36-rc40 and v6.41rc1+ hardware offloading (hw-offload) добавим все доступные интерфейсы, protocol-mode автоматически будет rstp

protocol-mode (none | rstp | stp | mstp; Default: rstp) Select Spanning tree protocol (STP) or Rapid spanning tree protocol (RSTP) to ensure a loop-free topology for any bridged LAN. RSTP provides for faster spanning tree convergence after a topology change. Select MSTP to ensure loop-free topology across multiple VLANs.

/interface wireless cap set enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2 discovery-interface=bridge1

# вариант когда точка и контроллер — это разные устройства CAP ≠ CAPsMAN

/ip dhcp-client add interface=bridge1 use-peer-dns=yes add-default-route=yes disabled=no

# добавим dhcp-client на bridge он получит IP address, так как все удобства управления через VPN по MAC-адресу через winbox не доступны

/ip service

set api disabled=yes

set api-ssl disabled=yes

set ftp disabled=yes

set telnet disabled=yes

set ssh disabled=yes

set www disabled=yes

set www-ssl disabled=yes

# отключим все не нужные сервисы кроме winbox, ssh - в последней версии RouterOS отсутствует

/system package disable hotspot

/system package disable ipv6

/system package disable mpls

/system package disable ppp

/system package disable routing

/system package disable security

# отключим все не нужные пакеты в RouterOS после первой перезагрузки они будут помечены серым

Конфигурация CAPsMAN с сертификатами

cAP

#Зададим в конфигурации CAP запрос сертификата:

/interface wireless cap set certificate=request

CAP будет подключаться к CAPsMAN и запрашивать сертификат. CAP получит форму CA-Certificate CAPsMAN, а другой сертификат будет создан для использования в CAP.

На устройстве CAP в меню CAP установлен требуемый сертификат:

/interface wireless cap> /interface wireless cap print

enabled: yes

interfaces: wlan1,wlan2

certificate: request

lock-to-caps-man: no

discovery-interfaces: bridge1

caps-man-addresses:

caps-man-names:

caps-man-certificate-common-names:

bridge: none

static-virtual: no

requested-certificate: CAP-D46237916C00

Если вы хотите заблокировать CAP для определенного CAPsMAN и убедитесь, что он не будет подключаться к другим CAPsMANs, вы должны установить опцию Lock To CAPsMAN на yes. Кроме того, вы можете указать CAPsMAN для блокировки, установив общие имена сертификатов CAPsMAN на устройстве CAP: